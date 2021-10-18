Президент Ильхам Алиев обратился к народу в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу страны в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости Азербайджана.
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