Вопрос разминирования Карабаха находится в центре внимания Великобритании

БАКУ /Trend / - Член Палаты лордов британского парламента лорд Дэвид Эванс в письменной форме обратился к британскому правительству с вопросом в связи с поддержкой усилий Азербайджана по разминированию и дополнительной помощью в дальнейшем.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Великобритании, заместитель министра иностранных дел и развития Великобритании лорд Голдсмит ответил на вопрос парламентария.

"В июне 2021 года министерство обороны Великобритании направило в Азербайджан специалиста по борьбе со взрывчатым оружием, чтобы определить, какую поддержку Британия может оказать Азербайджану в связи с вопросом о разминировании. А в сентябре государственный министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон объявила о выделении финансовой помощи в размере 500 000 фунтов стерлингов Программе развития ООН, чтобы можно было предпринять необходимые шаги по устранению существующей в регионе проблеме мин. Указанные финансовые средства будут направлены на проведение тренингов и привлечение специалистов в этой области с целью оказания поддержки работам по очистке территорий от мин в Азербайджане", - заявил лорд Голдсмит.

Вопрос британского парламентария, а также ответ чиновника МИД размещены на официальном сайте британского парламента:

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-11-02/hl3620

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)