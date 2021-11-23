Парламентская делегация Азербайджана примет участие в мероприятиях ПА СНГ в России

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана под руководством его председателя Сахибы Гафаровой 24 ноября отбудет с визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета и 53-й пленарной сессии ПА СНГ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы парламента.

В состав делегации вошли депутаты Низами Сафаров, Анатолий Рафаилов, Руфат Гулиев, Анар Мамедов, Расим Мусабеков, Тамам Джафарова, а также глава аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Сахиба Гафарова примет участие в обсуждениях пунктов повестки заседания Совета и пленарной сессии с изложением соответствующих точек зрения азербайджанской стороны.

В рамках визита члены делегации Милли Меджлиса также примут участие в международной конференции, посвященной вопросам всеобъемлющего охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития.

Кроме того, намечены встречи с рядом руководителей делегаций, прибывших в Санкт-Петербург для обсуждения будущей деятельности организации, перспектив развития межпарламентских связей и иных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Визит азербайджанской делегации в Санкт-Петербург продлится до 26 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)