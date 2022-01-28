На освобожденных территориях Азербайджана планомерно ведутся восстановительные и строительные работы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на освобожденных территориях планомерно ведутся восстановительные и строительные работы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов на открытии лагеря Агентства по разминированию в Агдаме.

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