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В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 8 июля 2022 13:18
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Баку восьмого июля проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации на станице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В совещании также принимают участие помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
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