Преклоняемся перед памятью каждого из шехидов - MÜSİAD Azеrbaycan

БАКУ /Trend/ - "MÜSİAD Azеrbaycan" распространила заявление в связи с отмечаемым 27 сентября в Азербайджане Днем памяти.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении говорится:

"Победа, к сожалению, не обходится без потерь. Сегодня мы с тоской, гордостью, уважением чтим память всех наших шехидов! В период войны мы еще раз стали свидетелями того, кто был рядом с нами, а кто против нас. Братская Турция, как всегда, поддержала Азербайджан в его справедливой борьбе.

Дружественные, братские отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на древнюю историю. На протяжении веков наши народы всегда поддерживали друг друга, тесно сотрудничали, были, как мудро изрек великий лидер Гейдар Алиев, "одной нацией, двумя государствами". Не случайно мудрая личность турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк считал печаль Азербайджана печалью Турции, как и радость Азербайджана - радостью Турции. Оба лидера тюркского мира своими мудрыми высказываниями оставили послание будущим поколениям о том, что братские отношения между Турцией и Азербайджаном вечны и нерушимы.

Преклоняемся перед памятью каждого из шехидов. Да упокоит Аллах их души! Желаем исцеления всем нашим ветеранам", - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)