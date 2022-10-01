Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек из-за разрыва мины в Физули

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате разрыва мины в Физули.

Как сообщает Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Опечален новостью о гибели Амида Асадова и Черкеса Гулузаде в результате взрыва противопехотной мины на территории Физулинского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 сентября в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о подрыве на мине Амида Асадова, 1986 г.р., и Черкез Гулузаде, 2007 г.р.

(Перевод: Нубар Кулузаде)