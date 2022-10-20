В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания по законопроекту о политпартиях

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях"

Как сообщили в четверг Trend в парламенте, на основе обращения представителей всех политпартий, представленных в парламенте, ведется соответствующая работа по подготовке нового законопроекта "О политических партиях".

Учитывая общественно-политическую значимость документа, 24 октября планируется провести общественные слушания по законопроекту.

(Перевод: Нубар Кулузаде)