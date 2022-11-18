Визит Президента Ильхама Алиева в Грузию дал новый толчок развитию отношений между нашими странами - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend - Визит Президента Ильхама Алиева в Грузию дал новый толчок развитию отношений между нашими странами.

Как передает Trend, об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в ходе мероприятия, посвященного празднованию тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

«Стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и поддержке, в очередной раз подтвердилось недавним визитом Президента Ильхама Алиева в Грузию», - сказал Патарадзе.

По его словам, успешное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией уже доказано такими проектами, как железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и другими ключевыми элементами инфраструктуры.

«Наши братские страны должны и в дальнейшем стремиться к углублению двустороннего сотрудничества», - добавил посол.