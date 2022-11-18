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Заседание совместной межправкомиссии Азербайджана и Грузии состоится в следующем месяце - посол

Политика Материалы 18 ноября 2022 20:49 (UTC +04:00)
Заседание совместной межправкомиссии Азербайджана и Грузии состоится в следующем месяце - посол

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БАКУ /Trend - Заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Грузии состоится в следующем месяце.

Как передает Trend, об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в ходе мероприятия, посвященного празднованию тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

«Деятельность совместной межправительственной комиссии является свидетельством плодотворного экономического сотрудничества между нашими странами», - сказал Патарадзе.

По его словам, совместные проекты между двумя странами играют ключевую роль в экономическом развитии региона.

Посол выразил уверенность в дальнейшем успехе и развитии экономического сотрудничества двух стран.

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