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В Пентагоне обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

Политика Материалы 29 ноября 2022 10:15 (UTC +04:00)
В Пентагоне обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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