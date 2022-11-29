В Пентагоне обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)