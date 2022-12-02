Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Глава МИД Азербайджана обсудил со швейцарским коллегой региональную ситуацию

Политика Материалы 2 декабря 2022 15:51 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана обсудил со швейцарским коллегой региональную ситуацию

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы региональной безопасности.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о двусторонних переговорах по элементам мирного договора между Азербайджаном и Арменией и вытекающих из этого вопросах, текущей ситуации по открытию коммуникаций и процессу делимитации, а также работе, проводимой азербайджанским правительством на освобожденных территориях, в том числе минной опасности на наших территориях.

В свою очередь государственный секретарь Ливия Леу подчеркнула важность переговоров по элементам мирного договора, а также готовность Швейцарии и впредь вносить свой вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости