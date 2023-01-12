Состоялась встреча омбудсменов Азербайджана и Украины

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Анкаре с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитро Любинцом.

Об этом в четверг Trend сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены сотрудничество между омбудсменами двух стран, перспективы сотрудничества в области эффективной защиты и обеспечения прав человека в текущей ситуации.

Сабина Алиева попросила украинского омбудсмена обратить внимание на вопрос защиты прав граждан Азербайджанской Республики Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева, которые в настоящее время находятся под арестом в Украине.

Оба омбудсмена подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.

Отметим, что украинский омбудсмен в интервью во время конференции поблагодарил Азербайджанскую Республику за гуманитарную помощь украинцам, отметил важную роль в этом вопросе азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой.

(Перевод: Нубар Кулузаде)