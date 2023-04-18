Делом жизни Гейдара Алиева было с честью служить своему народу и государству - Эльшад Исаев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Делом жизни Гейдара Алиева было с честью служить своему народу и государству.

Об этом сказал во вторник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности полковник Эльшад Исаев.

"Великий лидер Гейдар Алиев был дарован азербайджанскому народу Всевышним. Его исключительные заслуги перед страной навеки останутся в памяти народа. Когда Гейдар Алиев был назначен на руководящую должность в органах безопасности, рабочие кадры в органах были не очень профессиональными. Большинство сотрудников было людьми, прошедшими обычные курсы и не имевшими высшего образования. Благодаря Гейдару Алиеву были подняты вопросы профессиональной подготовки кадров. В органах безопасности был запущен процесс выдвижения национальных кадров, азербайджанская молодежь выдвигалась на различные должности", - сказал Эльшад Исаев.

Он отметил, что великий лидер Гейдар Алиев в годы руководства Азербайджаном добился всестороннего развития, подъема страны.

"При этом продолжались также внимание и забота об органах спецслужб Азербайджана. Наша молодежь, которую Гейдар Алиев в те годы целенаправленно направлял на обучение в различные военные училища Союза, сформировала за годы независимости кадровый потенциал нашей страны. Эти кадры и сегодня занимают высокие должности в органах спецслужб, армии и в других важных государственных структурах. Каждый шаг, предпринимавшийся Гейдаром Алиевым, был нацелен на обеспечение интересов государства и народа, будущего страны", - сказал он.

Эльшад Исаев также подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев своим мудрым руководством спас Азербайджан в первые годы независимости.

"У людей не было надежды на будущее, все надежды народ возлагал на Гейдара Алиева. Как только Гейдар Алиев пришел к руководству страной, он взял ситуацию под контроль во всех сферах. Постепенно установилась стабильность, стала развиваться экономика, началось строительство армии, страна была спасена. В те годы великий лидер заложил прочный фундамент сегодняшнего сильного и могущественного Азербайджана", - добавил он.