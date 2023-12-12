Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Словении

БАКУ /Trend/ - 11 декабря в рамках встречи министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и Европы Республики Словения Таней Файон.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи была подчеркнута важность обеспечения политического диалога между двумя странами с точки зрения развития двусторонних отношений.



Министр проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, реалиях постконфликтного периода, факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в сентябре этого года, а также процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул, что созданы реальные условия для мира между Азербайджаном и Арменией.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам, стоящими на повестке дня двух стран, и темам, представляющим взаимный интерес.

