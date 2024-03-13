Невозможно контролировать национальную безопасность без обеспечения религиозной безопасности - Сиявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Невозможно контролировать национальную безопасность без обеспечения религиозной безопасности.

Об этом в среду в интервью Trend заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

Заместитель председателя отметил, что сегодня можно однозначно сказать, что религиозный фактор в мире резко политизировался, выходя за рамки культурно-нравственных ценностей.

"Как и в разные периоды истории, к сожалению, сегодня мы наблюдаем, как некоторые круги используют религию в качестве инструмента для удовлетворения геополитических и геоэкономических интересов. Практика показывает, что амбициозные государства, международные центры власти, если не могут направить страны, на которые они нацелены, экономическим давлением в своих интересах, превращают этническую принадлежность, особенно религию, в политический инструмент, стремясь этим воспользоваться. Поэтому возникла необходимость ценить религиозные вопросы не только с духовной стороны, но и через призму безопасности. Именно религиозная безопасность является одной из основных составляющих национальной и глобальной безопасности на фоне вызовов современности. В связи с этим, первым шагом к обеспечению религиозной безопасности нашей страны является учет реальных угроз, времени и нынешних условий в мире. Ближневосточный опыт и процессы, происходящие там в настоящее время, еще раз ясно показали, что невозможно контролировать национальную безопасность без обеспечения религиозной безопасности. Учитывая расположение Азербайджана в регионе, где сталкиваются глобальные интересы и претензии, данный вопрос всегда находится в центре внимания в качестве приоритета", - сказал С.Гейдаров.

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