В посольство Азербайджана не поступало обращений от граждан в связи с терактом в "Крокусе"

БАКУ /Trend/ - В посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации на данный момент не поступило никаких обращений от граждан Азербайджана в связи с террористическим актом, совершенным в "Крокус Сити Холл".

Об этом говорится в сообщении посольства, передает Trend.

Как сообщили в посольстве, в связи с террористическим актом, произошедшим 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», посол Полад Бюльбюльоглу поручил всем ответственным сотрудникам, несмотря на праздничные дни, собраться на рабочих местах в дипломатическом представительстве.

"Ночью было установлено дежурство с целью оказания экстренной помощи в случае обращения за поддержкой нашими гражданами, однако обращений в посольство на данный момент не поступило. Как только стали появляться первые сведения о пострадавших в результате теракта, посольство внимательно отслеживало всю поступающую информацию. Фигурировавшая в первичных списках Севиндж Рустамова в обновлённых списках уже не значилась. Однако в списке погибших числится азербайджанец по имени Гусейнов Вугар Фуад оглу, 1983 года рождения, по всей вероятности гражданин России. В данный момент посольство Азербайджанской Республики предпринимает все необходимые действия для выяснения данной информации, включая сведения о местонахождении тела погибшего, а также о его родственниках и знакомых. Как только появится информация, посольство разместит её на своём телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Отметим, что обнародованы имена 41 погибшего в ходе теракта в "Крокус Сити холл". Предполагалось, что Гусейнов Вугар Фуад оглу, 1983 года рождения, имя которого значится в списке, был гражданином Азербайджана.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115, пострадали более 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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