Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил возможности совместной деятельности в энергетическом секторе с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером.

Как передает Trend, об этом министр сообщил в социальной сети.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в энергетическом секторе, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам", - отметил министр.