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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)

Экономика Материалы 28 апреля 2024 12:31 (UTC +04:00)
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил возможности совместной деятельности в энергетическом секторе с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером.

Как передает Trend, об этом министр сообщил в социальной сети.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в энергетическом секторе, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам", - отметил министр.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности совместной деятельности в энергетическом секторе (ФОТО)
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