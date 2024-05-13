БАКУ/Trend/ - В Ереване с утра задержаны 88 участников протестов, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Армении.

Отметим, что 4 мая движение «Тавуш во имя Родины» начало многодневное шествие в сторону столицы Армении.

9 мая шествие дошло до Еревана. На многотысячном митинге перед домом правительства архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра.

В субботу оппозиция также провела многотысячный митинг перед зданием правительства. Протестующие по призыву архиепископа Баграта перекрыли несколько улиц в Ереване и въезды в столицу, в частности проспект Свободы, мост Победы и Тбилисское шоссе, акции гражданского неповиновения проходили и в областях Армении. К протестам присоединились студенты Ереванского государственного университета.