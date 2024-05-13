Достигнуты рекордные результаты в производстве и экспорте некоторых пищевых продуктов - Мансур Пириев

БАКУ /Trend/ - Реформы, проводимые в последние годы в Азербайджане в области продовольственной безопасности, создали возможности для обеспечения населения более безопасными продуктами питания, а также для широкого экспорта этих продуктов.

Об этом сказал руководитель отдела информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Мансур Пириев во время пресс-конференции, посвященной выставкам "Caspian Agro" и 29-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan", сообщает Trend.

"Увеличился экспорт ряда пищевых продуктов, производимых в нашей стране, достигнуты рекордные результаты в производстве и экспорте некоторых пищевых продуктов. Были получены разрешения на экспорт в Европейский союз аквакультурной икры, различных морепродуктов, шерсти и кожи. Возобновлен экспорт лошадей в Казахстан, получено разрешение на экспорт продовольственных яиц в Российскую Федерацию. Также был достигнут упрощенный экспорт фундука в Европейский союз и экспорт мяса птицы и других продуктов птицеводства в Китай", - сказал он.

Пириев отметил, что это стало возможным благодаря тому, что субъекты, осуществляющие деятельность в продовольственной сфере, адаптировали свою деятельность к международным стандартам и улучшили показатели безопасности и качества выпускаемой продукции. Агентство оказывает в этом направлении методическую поддержку предпринимателям.

Он добавил, что на выставке вниманию участников также будет представлен инновационный уголок Агентства пищевой безопасности Азербайджана. "Участники выставки могут обратиться и получить подробную информацию по всем интересующим их вопросам, касающимся безопасности пищевых продуктов", - сказал Пириев.

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