Эмин Амруллаев назвал дату завершения инфраструктурных работ в Карабахском университете

БАКУ /Trend/ - До конца июня будут завершены основные работы, связанные с инфраструктурой в Карабахском университете.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"В университете ожидается бесплатное обучение 1200 студентов. В то же время они будут обеспечены общежитием. Мы работаем над предоставлением дополнительных стипендий студентам с высокими баллами по каждой специальности", - подчеркнул он.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года был создан Карабахский университет. Начало занятий в новосозданном Карабахском университете запланировано на 15 сентября 2024 года.

Постановлением Кабинета министров от 6 февраля 2024 года утвержден Устав Карабахского университета. 15 февраля 2024 года распоряжением Президента Ильхама Алиева министерству науки и образования Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было выделено 10 миллионов манатов для организации деятельности Карабахского университета.

Напомним, что в Карабахе исторически имела место традиция высшего образования. В 1969 году в Карабахе было основано первое высшее учебное заведение - филиал Азербайджанского педагогического института. Он функционировал как высшее учебное заведение с 1973 по 1988 год. В период оккупации он прекратил свою деятельность.

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