Представитель Европарламента посетил Аллею шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане представитель Европарламента Хавьер Нарт 12 мая посетил Аллею шехидов, где почтил память героев, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет своей Родины, возложил на их могилы цветы.

Как сообщает в понедельник Trend, также гость посетил монумент "Вечный огонь".

Затем Хавьер Нарт полюбовался панорамой столицы с самой высокой точки Баку. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

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