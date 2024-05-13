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Среди военнослужащих Сухопутных войск Азербайджана прошли состязания по пятиборью (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 мая 2024 14:03 (UTC +04:00)
Среди военнослужащих Сухопутных войск Азербайджана прошли состязания по пятиборью (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Сухопутных войсках прошли состязания по военному пятиборью.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана, на церемонии открытия состязаний сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие пожелали участникам успехов, было отмечено, что основной целью проведения подобных состязаний является проверка физической и психологической выносливости военнослужащих, а также выявление сильных команд. После обнародования целей и правил состязаний был дан старт первенству по военному пятиборью.

Команды, представляющие различные виды войск и объединений, соревновались в личном и командном зачетах.

Военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из автомата, метании гранат, кроссе на 8 км и плавании.

По итогам состязаний победители были награждены дипломами, кубками и медалями, говорится в сообщении ведомства.

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