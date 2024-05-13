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Почему курильщики переходят на альтернативы традиционному курению?

Общество Материалы 13 мая 2024 11:00 (UTC +04:00)
Почему курильщики переходят на альтернативы традиционному курению?

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Сегодня мы наблюдаем массовую тенденцию: курильщики все чаще отказываются от традиционных сигарет в пользу альтернативных методов потребления никотина — вейпов, систем нагревания табака, одноразок и прочего. Что же побуждает их изменить свои привычки?

Следует помнить, что любое курение несет серьезный вред, особенно людям с пороками сердца, беременным и несовершеннолетним. И несомненно, лучшее решение изо всех — не начинать или полностью бросить курить. В то же время, наука показала, что альтернативные способы потребления никотина несколько безопасней традиционного.

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