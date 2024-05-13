Будет утвержден протокол по студенческому обмену между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Ежегодно между Азербайджаном и Казахстаном будет осуществляться обмен равным количеством студентов по программам бакалавриата - 3 человека, магистратуры - 5 человек, докторантуры - 2 человека, по программам основного (базового высшего) медицинского образования и по программам резидентуры - 2 человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в законопроекте Азербайджанской Республики "Об утверждении "Протокола о внесении изменений в соглашение между министерством образования и науки Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года"".

Согласно проекту, азербайджанская сторона организует обучение трех человек по группе технических и технологических специальностей (бакалавриат - 1, магистратура - 1, докторантура - 1), троих - по группе гуманитарных и социальных специальностей (бакалавриат – 1, магистратура -1, докторантура -1), троих - по группе экономических и управленческих специальностей (бакалавриат - 1, магистратура – 2), одного человека по группе естественных специальностей (магистратура), по группе специальностей основного (базового высшего) медицинского образования и по специальностям, по которым осуществляется подготовка врачей-специалистов в ординатуре - двух человек.

Казахстанская сторона организует обучение в области информационно–коммуникационных технологий, машиностроения, перерабатывающей и строительной промышленности - пяти человек (бакалавриат - 1, магистратура - 3, докторантура - 1), сельского хозяйства и биоресурсов, искусств и гуманитарных наук, социальных наук, журналистики и информации, бизнеса, менеджмента и права - 5 человек (бакалавриат - 2, магистратура – 2, докторантура - 1), по специальностям здравоохранения и социального обеспечения (медицина) - двух человек (программа непрерывного интегрированного медицинского образования (6 лет) и ординатура (до 5 лет).

Законопроект был обсужден сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию.

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