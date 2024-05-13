В течении месяца будет открыта первая сейсмологическая станция в Карабахе - президент НАНА

БАКУ /Trend/ - В течении месяца завершатся работы и будет открыта первая сейсмологическая станция в Карабахе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли на международной конференции в Баку на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

По его словам, уже ведутся работы по строительству сейсмологических станций.

"На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана разрушено более 20 сейсмологических станций.

В районе села Дашалты в Шуше завершаются работы на первой сейсмологической станции. В течении месяца мы завершим работы и откроем первую сейсмологическую станцию в Карабахе", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

В ходе конференции будут обсуждены вопросы сбора и анализа новейших сейсмических данных на Кавказе, концепции современных строительных норм, совершенствование каталога землетрясений, сейсмические методы и требования к оценке опасности и другие темы.

Конференция продлится три дня (с 13 по 15 мая).

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