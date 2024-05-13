Фуркан Андыч и Бусе Мерал в Баку: жестокий розыгрыш турецких звезд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкого триллера "Cadı" (Ведьма), сообщили Trend Life в CineMastercard.

Фильм был снят по одноименному произведению известного турецкого писателя Хусейна Рахми Гюрпынара.

Специально, чтобы представить фильм бакинскому зрителю, в столицу Азербайджана прибыли режиссёр Эрман Бостан, оператор Шафак Йылдыз и исполнители главных ролей – известные актеры Фуркан Андыч, Бусе Мерал и Чагдаш Онур Озтюрк.

До показа фильма гости из Турции ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке и сфотографировались со своими поклонниками.

Кинокартина рассказывает историю молодой женщины, которая уверена, что ее преследует призрак покойной жены ее супруга, однако в конце выясняется, что она стала жертвой жестокого розыгрыша.

Отметим, что азербайджанскому зрителю Фуркан Андыч хорошо знаком по сериалам "Kara Tahta", "Her Yerde Sen", "Meryem". Бусе Мерал снималась в сериалах "Bizim Hikaye", "Destan", "Baba", а Чагдаш Онур Озтюрк" был занят в "Yuvamdaki Düsman", "Avlu", "Ömer" и других проектах.

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