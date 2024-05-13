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В Баку состоится заседание исполнительного комитета АФФА

Общество Материалы 13 мая 2024 10:00 (UTC +04:00)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное заседание исполкома АФФА.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет в административном здании организации.

В повестку дня встречи вошли 4 важных вопроса, касающиеся будущего азербайджанского футбола. Обсуждение стратегии развития АФФА будет состоять из двух частей. Перед членами комитета стоят задачи определения целей развития и разработки стратегии.

На встрече будут обсуждены два важных вопроса, касающиеся Премьер-лиги Азербайджана. Участники обсудят увеличение количества команд и лимит легионеров, который будет применяться в сезоне 2024/2025. В повестку дня также вошли обсуждения бюджета АФФА на 2024 год.

Отметим, что заседание начнется в 15:00.

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