Стало известно окончательное заключение психиатрической экспертизы Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве 5 членов своей семьи

БАКУ /Trend/ - Обнародовано окончательное заключение психиатрической экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве пяти членов своей семьи, двое из которых несовершеннолетние.

Как сообщает в понедельник Trend, вынесенное в субботу экспертное заключение касательно повторного обследования, проведенного на основании протеста прокуратуры, также пришло к выводу, что на момент совершения преступления Ахмед Ахмедов находился в невменяемом состоянии.

Данную информацию Trend подтвердили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

На следующем этапе А.Ахмедову будет предъявлено окончательное обвинение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

В случае, если суд также придет к выводу, что обвиняемый совершил преступление будучи в невменяемом состоянии, то он будет освобожден от наказания. Однако Ахмедов не будет выпущен на свободу, ему будет назначено принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры, убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением прокуратуры Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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