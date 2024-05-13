БАКУ /Trend/ - Около 50% медицинского оборудования, используемого в Иране, производится внутри страны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Иранской ассоциации специалистов по медицинскому оборудованию Ахмад Мослеми, передает в понедельник Trend.

"Иран является одной из ведущих стран Ближнего Востока по производству медицинского оборудования. По объемам производства он занимает первое место", сказал он.

"За последние пять лет количество компаний, производящих медицинское оборудование, выросло в пять раз и составило 2 тысячи компаний, а объем выпускаемой продукции увеличился в четыре раза. В стране производится такое оборудование, как имплантаты, а также современные медицинские оборудования", добавил он.