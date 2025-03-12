Джейхун Байрамов обсудил с иранским коллегой стратегически важные проекты

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сеидом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с азербайджано-иранскими двусторонними и региональными связями.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога в развитии азербайджано-иранских отношений.

Было отмечено стратегическое значение совместных проектов между Азербайджаном и Ираном в энергетической, транспортной и инвестиционной сферах. В частности, было подчеркнуто, что транспортные коридоры, проходящие по территории Ирана, а также инфраструктурные проекты, которые соединят западные регионы Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, создают новые возможности для региона.

Стороны также отметили роль межправительственной экономической комиссии в целях развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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