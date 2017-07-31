В августе температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме

31 июля 2017 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, местами несколько выше, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах – ниже нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-29 (ночью - 22-27, днем - 31-36, в отдельные дни - 38-40 градусов тепла), что близко к климатической норме и несколько выше ее.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, местами – ниже ее (норма 6-8 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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