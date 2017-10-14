В Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку пройдет День открытых дверей

БАКУ /Trend/ - В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку пройдет День открытых дверей.

Приглашаем абитуриентов ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2018|2019 учебного года для поступления в Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Баку и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров на факультетах – филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.



День открытых дверей состоится 21 октября 2017 года в 14:00

по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133, (недалеко от станции метро «Элмляр Академиясы»)

Контактные телефоны: (012) 598 93 32