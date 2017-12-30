Показатели в сфере здоровья матери и ребенка в Азербайджане изменились в положительную сторону

30 декабря 2017 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, осуществляемым в соответствии с «Государственной программой охраны здоровья матери и ребенка», показатели в данной сфере изменились в положительную сторону, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Гюльмирза Поладов.

«В соответствии с международными критериями в этой сфере, применяемыми в нашей стране на протяжении трех лет, до сегодняшнего дня из 332 новорожденных весом менее 1000 граммов удалось спасти 111», - сказал Поладов.

Поладов отметил особую роль государственных программ, принятых в различных сферах здравоохранения, для повышения качества медицинских услуг, предоставляемых населению.

«Более 90 процентов детей прошли диспансеризацию в 2017 году в рамках «Государственной программы обязательной детской диспансеризации». В связи с завершением ее реализации в этом году министерство здравоохранения разработало проект новой госпрограммы, охватывающей 2018-2022 годы, который представлен в Кабинет министров», - сказал он.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минздрав Азербайджана о японских лекарствах от гриппа, подталкивающих к суициду
Общество 27 ноября 16:26
В Азербайджане 10% малышей рождаются недоношенными - главный неонатолог
Общество 17 ноября 17:53
В Азербайджане медучреждения, ставшие публичными юридическими лицами, по-прежнему останутся в подчинении минздрава
Политика 15 ноября 16:27
В Геранбойском районе Азербайджана автобус упал в реку, пострадали 25 человек
Общество 27 октября 20:44
Минздрав Азербайджана установит контроль над лицами, посещающими эндемичные по малярии страны
Общество 4 июля 15:59
Причиной массового отравления в Сумгайыте стала зараженная инфекцией вода - минздрав
Общество 12 июня 18:20
В НИИ легочных заболеваний Азербайджана назначен новый директор
Общество 27 марта 16:45
В Азербайджане в ходе обязательного медобследования выявлены 440 носителей талассемии
Общество 7 марта 15:06
В Азербайджане некоторым аптекам и оптовым торговым предприятиям выдано разрешение на продажу сильнодействующих веществ
Общество 6 февраля 17:51
ВОЗ поблагодарила Азербайджан за успехи в борьбе с малярией, корью и краснухой
Общество 6 декабря 2016 18:07
В Азербайджане в ближайшее время не планируется применение платных медуслуг в государственных медучреждениях - минздрав
Общество 26 октября 2016 22:28
Минздрав Азербайджана о причинах смерти беременной женщины-пилота
Общество 14 сентября 2016 16:06
Минздрав Азербайджана о смерти беременной женщины-пилота
Общество 1 сентября 2016 16:12
В Азербайджане совершенствуется контроль качества лекарств и их госрегистрация
Общество 3 августа 2016 15:47
В Азербайджане оценили работу 35 частных медучреждений как неудовлетворительную
Общество 29 июля 2016 10:31
С начала года от пищевых отравлений в Азербайджане пострадало более 350 человек
Общество 11 июля 2016 15:56
Медучреждения в прифронтовой зоне работают в усиленном режиме - минздрав Азербайджана
Общество 5 апреля 2016 16:06
В Азербайджане свиной грипп не выявлен - минздрав
Общество 21 января 2016 11:31