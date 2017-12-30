Показатели в сфере здоровья матери и ребенка в Азербайджане изменились в положительную сторону

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, осуществляемым в соответствии с «Государственной программой охраны здоровья матери и ребенка», показатели в данной сфере изменились в положительную сторону, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Гюльмирза Поладов.

«В соответствии с международными критериями в этой сфере, применяемыми в нашей стране на протяжении трех лет, до сегодняшнего дня из 332 новорожденных весом менее 1000 граммов удалось спасти 111», - сказал Поладов.

Поладов отметил особую роль государственных программ, принятых в различных сферах здравоохранения, для повышения качества медицинских услуг, предоставляемых населению.

«Более 90 процентов детей прошли диспансеризацию в 2017 году в рамках «Государственной программы обязательной детской диспансеризации». В связи с завершением ее реализации в этом году министерство здравоохранения разработало проект новой госпрограммы, охватывающей 2018-2022 годы, который представлен в Кабинет министров», - сказал он.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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