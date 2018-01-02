Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ

2 января 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Гюльмирза Поладов.

Поладов отметил, что в результате успешной реализации «Программы мер по борьбе с ВИЧ / СПИДом на 2016-2020 годы» Азербайджан в настоящее время входит в число стран с низким уровнем заражения вирусом иммунодефицита.

«Отметим, что 96 процентов ВИЧ-инфицированных беременных женщин в Азербайджане участвуют в антиретровирусной терапии. Мировая статистика показывает, что уровень заражения вирусом составляет от 5 до 11 процентов, тогда как в Азербайджане этот показатель составляет 1,8 процента», - сказал Поладов.

Поладов добавил, что в течение последних 3 лет при министерстве здравоохранения функционирует специальная комиссия по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов.

«Все пациенты, обращающиеся в это учреждение, проходят обследование и получают соответствующие назначения. В настоящее время 5404 пациента проходят долгосрочный курс лечения за счет государства», - добавил Поладов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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