Трещины в зоне оползня вблизи бакинской телебашни могут увеличиться

8 января 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трещины, возникшие в оползневой зоне в 200-250 метрах к юго-востоку от телебашни в Баку, могут увеличиться в результате атмосферных осадков, сказал в понедельник Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, на территории зафиксированы крупные трещины в разных направлениях шириной от 20 сантиметров до одного метра и длиной 60-70 метров. Глубина видимых трещин шесть-семь метров.

Гасанов сказал, что еще одной причиной возникновения трещин стали техногенные факторы – вертикальный срез склона, проведенный во время строительных работ в нижней части оползневой зоны, который ослабил устойчивость склона.

«Активизация стала наблюдаться в последние месяцы. Но она может усилиться из-за атмосферных осадков, и трещины могут расшириться. Потому что на территории нет открытых участков, и в случае дождя в динамике процесса могут произойти серьезные изменения», - сказал Гасанов.

Руководитель группы также отметил, что в данный момент строительные работы не ведутся и что самая важная мера для предотвращения процесса в оползневой зоне - строительство подпорной стены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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