Когда за последние 20 лет в Баку выпал самый ранний первый снег?

10 января 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет наиболее раннее выпадение первого снега в Азербайджане зафиксировано 4-5 октября 2015 года. В Баку и на Абшеронском полуострове первый (мокрый) снег выпал 7 ноября 2011 года, сказал в среду Trend главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов МЭПР Асиф Вердиев.

По его словам, до этого первый снег выпадал в Баку и на Абшеронском полуострове 11 декабря 2002 года. Тогда толщина снежного покрова в Баку составила 50 сантиметров.

Главный гидролог добавил, что первый снег в Баку и на Абшеронском полуострове в 2009 году пошел 1-4 января, в 2012 году – 3-4 января, в 2016 году – 1-4 января. «За последние 20 лет, исключая 2002 и 2011 годы, первый снег в Баку и на Абшеронском полуострове шел, в основном, в январе. Вообще, больше всего снега зимой в Баку и на Абшеронском полуострове выпадает в январе», - сказал Вердиев.

Вердиев подчеркнул, что январь 2008 года был самым холодным в Баку и на Абшеронском полуострове за последние 20 лет. В тот год восьмого января в Баку выпал снег толщиной в 44 миллиметра.

Напомнив, что сегодня в Баку выпал первый снег, Асиф Вердиев не исключил и то, что снег будет идти во второй и третьей декаде января.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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