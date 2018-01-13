В Калифорнии состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Сан-Хосе (Калифорния) состоялась церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым, организованная генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, Азербайджанским культурным обществом Северной Калифорнии и Азербайджанской ассоциацией дружбы Калифорнии, сообщили в субботу в генконсульстве.

В церемонии участвовали члены семьи и друзья Чингиза Садыхова, проживающие в Калифорнии члены азербайджанской общины.

Выступая на церемонии, президент Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Гамид Азери рассказал о жизни и творчестве Чингиза Садыхова, подчеркнул незаменимый вклад, внесенный им в развитие азербайджанского музыкального искусства, отметил, что его кончина стала тяжелой утратой для азербайджанской музыки.

Гамид Азери добавил, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева тело Чингиза Садыхова в ближайшие дни будет доставлено в Азербайджан и предано земле, сказал, что этот гуманный шаг Президента Азербайджана высоко оценен.

Выступившие затем члены семьи народного артиста Чингиза Садыхова и другие представители общины отметили, что, несмотря на то, что последние годы жизни Чингиз Садыхов жил в США, он был предан Родине, приложил все усилия для того, чтобы популяризировать азербайджанскую музыку в США, поделились воспоминаниями о талантливом пианисте.

Отметим, что Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Садыхов был награжден орденом «Шохрат».

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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