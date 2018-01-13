В Калифорнии состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым (ФОТО)

13 января 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Сан-Хосе (Калифорния) состоялась церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым, организованная генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, Азербайджанским культурным обществом Северной Калифорнии и Азербайджанской ассоциацией дружбы Калифорнии, сообщили в субботу в генконсульстве.

В церемонии участвовали члены семьи и друзья Чингиза Садыхова, проживающие в Калифорнии члены азербайджанской общины.

Выступая на церемонии, президент Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Гамид Азери рассказал о жизни и творчестве Чингиза Садыхова, подчеркнул незаменимый вклад, внесенный им в развитие азербайджанского музыкального искусства, отметил, что его кончина стала тяжелой утратой для азербайджанской музыки.

Гамид Азери добавил, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева тело Чингиза Садыхова в ближайшие дни будет доставлено в Азербайджан и предано земле, сказал, что этот гуманный шаг Президента Азербайджана высоко оценен.

Выступившие затем члены семьи народного артиста Чингиза Садыхова и другие представители общины отметили, что, несмотря на то, что последние годы жизни Чингиз Садыхов жил в США, он был предан Родине, приложил все усилия для того, чтобы популяризировать азербайджанскую музыку в США, поделились воспоминаниями о талантливом пианисте.

Отметим, что Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Садыхов был награжден орденом «Шохрат».

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Элин Сулейманов: Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее истолкователем
Общество 12 января 21:09
Скончавшийся в США известный пианист Чингиз Садыхов будет похоронен в Баку
Общество 10 января 17:28
Памяти Чингиза Садыхова: Более высокой похвалы для меня не существует!
Интервью 4 января 17:17
Выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов скончался в США
Общество 31 декабря 2017 02:35
В штате Калифорния принята резолюция по случаю национального праздника Азербайджана
Политика 29 мая 2017 11:11
В Лос-Анджелесе состоялась премьера документального фильма «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть» (ФОТО)
Общество 18 мая 2016 16:17
Председатель Палаты представителей штата Гавайи извинился перед Баку
Нагорно-карабахский конфликт 1 апреля 2016 10:37
Американский штат Орегон заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном
Политика 2 марта 2016 12:27
Айдахо стал 21 штатом США, осудившим Ходжалинский геноцид
Политика 26 февраля 2016 12:04
Азербайджанцы штата Калифорния потребовали от МГ ОБСЕ активизировать усилия по карабахскому урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 2015 12:42
Авторитет и мощь Азербайджана серьезно беспокоят армянское лобби - генконсул
Политика 22 июня 2015 12:24
Губернатор Калифорнии поздравил азербайджанский народ с Днем Республики (ФОТО)
Политика 28 мая 2015 13:30
Штат Невада объявил 28 мая Днем Азербайджана
Политика 21 мая 2015 09:41
Американская газета “The Hill” опубликовала материал о трагедии 20 января
Политика 17 января 2015 11:05
"Los Angeles Times" подчеркнула факт незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана
Политика 18 ноября 2014 15:09
В Лос-Анджелесе состоится показ оперетты "Аршин мал алан" (видео)
Культура 6 сентября 2013 11:36
Делегация Азербайджана провела ряд официальных встреч в Калифорнии (ФОТО)
Политика 13 марта 2013 14:27
В Сенате штата Калифорния был поднят азербайджанский флаг (ФОТО)
Политика 12 марта 2013 13:50