В Азербайджане задержаны иностранцы, создавшие незаконный канал миграции

22 января 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время мероприятий, осуществленных Государственной миграционной службой Азербайджана, были задержаны 14 граждан Пакистана и гражданин Индии, сказали Trend в понедельник в службе.

Во время расследования стало известно, что задержанный гражданин Индии Нема Деви Хайбамин, используя Азербайджан в качестве транзитной зоны, создал для жителей восточных стран миграционный канал в Европу, Украину, Россию и Турцию.

Другой задержанный - гражданин Пакистана Саид Мухаммед Фаррух Рази по прозвищу «Шах», являясь посредником для желающих уехать в Европу, помогал в этом Хайбамину.

Также Хайбамин договорился с еще шестью иностранцами, но обманул их, не выполнив своего обещания. Кроме того, было установлено, что он наладил связи с лицами, которые на международном уровне организовывали отправку иностранцев в США и другие страны.

Незаконные действия вышеупомянутых иностранцев были полностью доказаны, факты подтверждены, а лица, которые организовали канал незаконной миграции, были разоблачены.

Мероприятия Государственной миграционной службы в рамках борьбы с незаконной миграцией продолжаются.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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