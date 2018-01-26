В Азербайджане сократилось число пищевых отравлений

БАКУ /Trend/ - В минувшем году в Азербайджане было зарегистрировано 362 случая пищевых отравлений, сказал в пятницу Trend завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Зияддин Кязымов.

По его словам, пострадали в результате отравления 656 человек.

В прошлом году был зарегистрирован 21 случай ботулизма, в результате 41 человек отравился, шестеро скончались. Причиной смерти стало копченая рыба и приготовленные в домашних условиях консервированные продукты.

В целом все пищевые отравления произошли вследствие употребления продуктов, приготовленных в домашних условиях.

Отметим, что в Азербайджане по сравнению с 2016 годом уменьшилось число пищевых отравлений и пострадавших в их результате.

В 2016 году в Азербайджане зарегистрировано 625 случаев пищевых отравлений, в результате отравились 924 человека. В позапрошлом году было зарегистрировано 36 случаев ботулизма, 55 человек пострадали, двое скончались.