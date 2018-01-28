Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день недели

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура ночью 0 – 4, днем 1 – 5 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Временами туман, порывистый западный ветер.

Ночью температура от 0 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 0-4 градусов мороза.

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