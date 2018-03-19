Азербайджан очень много делает для еврейского населения - замглавы мэра израильского города (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-израильские отношения развиваются по нарастающей. Об этом сказал заместитель мэра израильского города Кирьят-Бялик Нахум Рачевски в интервью информационному порталу STMEGI по итогам своего визита в Азербайджан.

Рачевски отметил, что визит в Азербайджан оставил у него много положительных впечатлений: "Мы провели в Азербайджане семь дней, и за это время нам удалось узнать много полезней информации о стране. Поездка прошла насыщенно и плодотворно. Мы побывали в Исмаиллинском районе. Это одна из курортных зон страны. Мы посетили поселок Лахыдж, село Ивановка. Кстати, это село мне понравилось тем, что уже сотни лет здесь проживает русское население. Это очень впечатлило меня. Дороги к селу отремонтированы. Заметно, что было вложено немало средство в реконструкцию дорог".

Замглавы мера отметил, что в рамках визита был подписан договор о побратимских связях между городами Кирьят-Бялик и Исмаиллы: "В первую очередь хочется развивать культурное сотрудничество между городами. Мы пригласили главу Исполнительной власти Исмаиллы в Израиль. У них есть большой шахматный кружок. После того, как они приедут к нам, я предложу, чтобы их дети приехали к нам, а потом приедут и наши дети. Мы должны дружбу передавать через детей, через подрастающее поколение, чтобы это передавалось и другому поколению. Конечно, есть и другие идеи. Я считаю, что мы должны работать в этом направлении более тесно, укрепляя дружественные отношения наших народов".

Рачевски также поделился своими впечатлениями от визита в столицу Азербайджана: "Баку — очень красивый, благоустроенный город. Ведется активное строительство. Мы побывали в Центре Гейдара Алиева, который представляет собой комплексное сооружение и включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Это невероятно красивое здание. Мы остались в Баку на три дня, и многие из делегатов сказали, что три дня недостаточно, чтобы полноценно познакомиться с достопримечательностями города. Надо будет еще раз в Баку приехать. В Баку мы посетили синагогу горских евреев. Насколько я знаю, правительство Азербайджана оказывает финансовую поддержку общине горских евреев, деньги идут на помощь пожилым людям, больным. Правительство делает все возможное, чтобы евреи в Баку чувствовали себя свободными гражданами своей страны".

Как отметил Рачевски, Израиль одним из первых официально признал независимость Азербайджана: "Израиль и Азербайджан поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Встречи должны проходить на высшем уровне, и я думаю, что это делается. Мы можем усилить сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Как вы знаете, наша страна является крупным экспортером овощей и фруктов и мировым лидером в области сельскохозяйственных технологий. Кроме того, мы добились больших успехов в военной сфере. И с Азербайджаном даже очень успешно развивается военное сотрудничество. Израиль является вторым крупнейшим импортёром нефти из Азербайджана. Вот в этих направлениях мы видим большой прогресс в отношениях двух стран и уверен, что из года в год они будут только укрепляться. Кстати, также хочу отметить, что в Израиле под Иерусалимом есть «Президентский лес», в котором недавно было посажено 613 деревьев в память о жертвах Ходжалинской трагедии. Это первый случай, когда в Израиле посадили деревья в память о неевреях".

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