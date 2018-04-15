В Баку награждены призеры второй половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров

15 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастике прошла церемония награждения победителей и призеров финалов по тамблингу и синхронным прыжкам на батуте среди девочек, а также финала по прыжкам на двойном мини-батуте среди мальчиков в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В соревнованиях по тамблингу среди девочек первое место завоевала Диана Браткова (Россия). Серебряная и бронзовая медали достались британкам - Джессике Брейн и Кейтилин Лафферти.

В синхронных прыжках на батуте победа досталась белорусской паре - Катерине Ершовой и Александре Столяровой. Второе место заняли российские гимнастки Яна Лебедева и Вера Белянкина, а третье - француженки Зели Риу и Клее Брус.

В финалах на двойном мини-батуте победу одержал британец Райан Дивайн, второе место занял Тимофей Лазутин из России, а третье - Энрике Морейра из Португалии.

Награды гимнастам вручили вице-президент Европейского гимнастического союза (UEG) Рудольф Хедигер, члены техкома Бабет Ван Ветеринг и Луиш Нуньес, исполнительный директор UEG Лиза Вортман, член исполкома UEG Эрик Могенсен, пресс-секретарь UEG Тина Геретс, а также менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Намиг Бадирханов и Бике Абдуллаева.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Анвар Мамедов)

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