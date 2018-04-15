Безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ - азербайджанские гимнастки

15 апреля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осознание серебряной медали Чемпионата Европы пока не пришло, сказали Trend в воскресенье азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная, выигравшие серебро на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку в синхронных упражнениях.

"Мы безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ. Пока даже осознали это, может быть через неделю придет понимание. Уже четвертый старт, когда занимаем второе место. Надеемся, дальше будет лучше", - сказали гимнастки.

Следующий старт - Кубок мира в Италии, добавили девочки.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку награждены призеры второй половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 15:19
Азербайджанские батутистки выиграли "серебро" Чемпионата Европы
Общество 14:44
Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку - португальский гимнаст
Общество 14:22
Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований - победитель ЧЕ
Общество 14:11
В Баку награждены призеры первой половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 14:00
Белорусские юниоры завоевали золото в синхронных прыжках в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:43
Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться развития в батутной гимнастике - Жорж Гельзек
Общество 13:28
Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст
Общество 13:02
Британский юниор выиграл золото Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:01
Болеем за команду Азербайджана – зрительница Чемпионата Европы в Баку
Общество 12:51
Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку
Общество 12:50
Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная – российская гимнастка
Общество 12:35
Азербайджанские гимнастки вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы
Общество 14 апреля 23:21
В Баку завершился полуфинал соревнований по прыжкам на батуте среди женщин
Общество 14 апреля 21:59
Определились финалисты по прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 14 апреля 21:38
С Фаридом Гаибовым во главе UEG ждет светлое будущее - президент Федерации гимнастики Португалии (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 20:08
Чемпионат Европы в Баку организован прекрасно - президент Федерации гимнастики Франции (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 20:08
Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 19:58