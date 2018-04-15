Азербайджан выиграл историческую медаль в прыжках на батуте - главный тренер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня выиграл свою первую, историческую медаль на чемпионатах Европы по прыжкам на батуте, сказал Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин, комментируя результат команды по итогам соревнований.

Напомним, что Светлана Макштарева и Вероника Земляная выиграли для Азербайджана серебряную медаль в синхронных упражнениях на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку.

"Я просто счастлив. Второе место. Они все время вторые, теперь надо за первым. Это историческая медаль для Азербайджана. Серебро на Чемпионате Европы - это очень престижно. У Макштаревой и Земляной теперь есть медали Кубков мира, Всемирных игр, Чемпионата Европы. Теперь осталось завоевать медаль на Чемпионате мира. Уже будем стараться идти за золотом, но для этого надо поднять немного сложность программы", - сказал Шуликин.

Он отметил, что в целом доволен выступлениями всей команды.

"Немного обидно за Илью Гришунина, который не пробился в финал. Но это спорт, ему не хватило буквально тысячных балла. В синхронных немного не получилось, потому что они буквально полтора месяца тренируются вместе и вторую комбинацию прыгали всего три-четыре раза. Будем работать дальше. Также обидно за Сельджан Магсудову, которая претендовала на высокие места, но не хватило опыта. Но все возможные лицензии на Европейские игры в 2019 году завоеваны", - сказал Шуликин.

Он добавил, что по его мнению, все спортсмены прибавят к Чемпионату мира в Санкт-Петербурге в ноябре.

"Мы установили планку, теперь надо держать ее. Будем стараться дальше работать", - сказал Шуликин.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте и Михаил Малкин в прыжках на акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Максим Цурков)

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