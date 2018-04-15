Прошла церемония награждения очередных призеров Чемпионата Европы в Баку

15 апреля 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров в соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек, прыжкам на двойном мини-батуте среди женщин и по тамблингу среди мужчин.

В соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди девочек золотую и серебряную медаль завоевали представительницы Беларуси Катерина Ершова и Анастасия Столярова соответственно, а бронза досталась гречанке Анастасии Пападмитриу.

В соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди мальчиков первое место также досталось представителю Беларуси Иван Литвинович, а второе и третье места - представителям Великобритании Кори Волксу и Эндрю Стампу соответственно.

В соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте тройка призеров выстроилась соответствующим образом - Кирсти Вэй (Великобритания), Полина Троянова (Россия) и Лина Сьеберг (Швеция).

По прыжкам на акробатической дорожке чемпионом стал Михаил Малкин, второе место занял датчанин Расмус Стеффенсен, а третье - Вадим Афанасьев из России.

Медали вручили вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, вице-президент UEG Рудольф Хедигер, члены технического комитета UEG по батутной гимнастике Мариэлла Стойчева, Патрик Зигфрид, Бабет Ван Ветеринг и Ирина Караваева, член исполкома UEG Эрик Могенсен, главный тренер сборной Азербайджана по батутной гимнастике Владимир Шуликин, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Мехман Алиев и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан выиграл историческую медаль в прыжках на батуте - главный тренер
Общество 16:45
Михаил Малкин стал Чемпионом Европы в прыжках на акробатической дорожке
Общество 16:16
Безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ - азербайджанские гимнастки
Общество 15:23
В Баку награждены призеры второй половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 15:19
Азербайджанские батутистки выиграли "серебро" Чемпионата Европы
Общество 14:44
Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку - португальский гимнаст
Общество 14:22
Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований - победитель ЧЕ
Общество 14:11
В Баку награждены призеры первой половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 14:00
Белорусские юниоры завоевали золото в синхронных прыжках в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:43
Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться развития в батутной гимнастике - Жорж Гельзек
Общество 13:28
Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст
Общество 13:02
Британский юниор выиграл золото Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:01
Болеем за команду Азербайджана – зрительница Чемпионата Европы в Баку
Общество 12:51
Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку
Общество 12:50
Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная – российская гимнастка
Общество 12:35
Азербайджанские гимнастки вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы
Общество 14 апреля 23:21
В Баку завершился полуфинал соревнований по прыжкам на батуте среди женщин
Общество 14 апреля 21:59
Определились финалисты по прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 14 апреля 21:38