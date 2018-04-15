В Баку прошло награждение призеров последних финалов XXVI Чемпионата Европы (ФОТО)

15 апреля 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров финалов по индивидуальным и синхронным прыжкам на батуте среди мужчин и женщин, по прыжкам на двойном мини-батуте среди мужчин, а также по тамблингу среди женщин в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди женщин золото завоевала Яна Павлова (Россия), серебро - Анна Гончарова (Беларусь), бронзу - Кэтрин Дрискол (Великобритания). Среди мужчин в этой же категории первое место занял Диого Ганчиньо (Португалия), второе место - Микита Ильиных (Беларусь), третье место - Алан Морант (Франция).

В синхронных прыжках среди женщин золото завоевали Анна Гончарова и Марина Макаринская (Беларусь), серебро - Светлана Макштарева и Вероника Земляная (Азербайджан), бронзу - Светлана Малкова и Наталия Москвина (Украина). Среди Мужчин в данной категории победу праздновали Олег Рябцов и Владислав Гончаров (Беларусь), второе место заняли Михаил Мельник и Сергей Азарян (Россия), а третье - Пьер Гузу и Йосуа Фаррух (Франция).

В прыжках на двойном мини-батуте среди мужчин победил Василий Макарский (Россия), второе место занял Йонас Нордфорс (Швеция), третье - Диого Кошта (Португалия).

В соревнованиях по тамблингу среди женщин победила Люси Коллбэк (Великобритания). Второе место за ее сокомандницей Меган Келли, а третье - за Викторией Даниленко из России.

Медали вручили члены технического комитета UEG по батутной гимнастике Патрик Зигфрид, Луиш Нуньес, Бабет Ван Ветеринг и Конрад Божаковски, член исполкома UEG Эрик Могенсен, пресс-секретарь UEG Тина Геретс, заместитель министра молодежи спорта Азербайджана Исмайыл Исмайылов, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, президенты Федераций гимнастики Португалии, Болгарии, Латвии и другие.

(Автор: Анвар Мамедов)

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