Свою медаль я посвящаю тренеру и маме – российский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Свою медаль я посвящаю тренеру и маме, сказал Trend российский гимнаст Тимофей Лазутин, который выиграл "серебро" в соревнованиях на двойном мини-батуте среди юниоров на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Мне очень понравилась организация Чемпионата в Баку. Здесь комфортно и созданы все необходимые условия для спортсменов. Из всех международных соревнований, в которых я участвовал, проведение Чемпионата в Азербайджане мне понравилась больше всего", - отметил гимнаст.

По словам Лазутина, это его первый визит в Баку. "Пока у меня все время занимали тренировки, и я еще не успел как следует посмотреть город. Если будет время, обязательно совершу прогулку", - добавил он.

В XXVI Чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длился четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

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