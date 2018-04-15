Свою медаль я посвящаю тренеру и маме – российский гимнаст

15 апреля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Свою медаль я посвящаю тренеру и маме, сказал Trend российский гимнаст Тимофей Лазутин, который выиграл "серебро" в соревнованиях на двойном мини-батуте среди юниоров на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Мне очень понравилась организация Чемпионата в Баку. Здесь комфортно и созданы все необходимые условия для спортсменов. Из всех международных соревнований, в которых я участвовал, проведение Чемпионата в Азербайджане мне понравилась больше всего", - отметил гимнаст.

По словам Лазутина, это его первый визит в Баку. "Пока у меня все время занимали тренировки, и я еще не успел как следует посмотреть город. Если будет время, обязательно совершу прогулку", - добавил он.

В XXVI Чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длился четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку состоялась церемония закрытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте (ФОТО)
Общество 19:33
В Баку прошло награждение призеров последних финалов XXVI Чемпионата Европы (ФОТО)
Общество 19:23
Прошла церемония награждения очередных призеров Чемпионата Европы в Баку
Общество 17:31
Азербайджан выиграл историческую медаль в прыжках на батуте - главный тренер
Общество 16:45
Михаил Малкин стал Чемпионом Европы в прыжках на акробатической дорожке
Общество 16:16
Безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ - азербайджанские гимнастки
Общество 15:23
В Баку награждены призеры второй половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 15:19
Азербайджанские батутистки выиграли "серебро" Чемпионата Европы
Общество 14:44
Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку - португальский гимнаст
Общество 14:22
Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований - победитель ЧЕ
Общество 14:11
В Баку награждены призеры первой половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 14:00
Белорусские юниоры завоевали золото в синхронных прыжках в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:43
Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться развития в батутной гимнастике - Жорж Гельзек
Общество 13:28
Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст
Общество 13:02
Британский юниор выиграл золото Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:01
Болеем за команду Азербайджана – зрительница Чемпионата Европы в Баку
Общество 12:51
Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку
Общество 12:50
Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная – российская гимнастка
Общество 12:35