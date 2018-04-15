Российская гимнастка: Ехала в Баку за "золотом"

БАКУ /Trend/ - Готовилась к этому старту, ехала в Баку за "золотом", об этом Trend сказала в воскресенье российская гимнастка Яна Павлова, которая стала первой на Чемпионате Европы в индивидуальном первенстве по прыжкам на батуте.

"Я очень рада своей победе. Признаюсь, переживала и волновалась, но смогла собраться", - добавила она.

Российская гимнастка также отметила, что Чемпионат организован на высоком уровне.

"Нет суеты, все проходит спокойно. Для спортсменов созданы все условия, отличный зал. Очень помогают настроиться и хорошо выступить зрители, которые ярко болеют за нас. А еще настроение поднимает и развлекательная программа Чемпионата", - сказала она.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошел последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня прошли индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представили две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвовали в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длился четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.