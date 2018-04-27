На одном из проспектов Баку ограничивается движение

Баку /Trend/ - В ночь с 27 на 28 апреля в Баку на участке проспекта Гейдара Алиева от дорожной развязки "Беюкшор" до его пересечения с проспектом Хатаи будут проводиться работы по обновлению дорожной разметки, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в пятницу.

В связи с этим на данном участке дороги будет ограничено автомобильное движение. Ограничение будет действовать до утра 28 апреля.

Водителей просят в указанные часы в качестве альтернативы пользоваться главной дорогой проспекта.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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